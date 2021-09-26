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Futbol: Süper Lig

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Murat AltanGZT Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Zeki Yavru, Aziz Behich, Perez, Traore, Diabate, Sergio, Flavio, Süleymanov, Doukara (Dk.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Murat Altan

GZT Giresunspor : Onurcan Piri, Diarra, Zeki Yavru, Aziz Behich, Perez, Traore, Diabate, Sergio, Flavio, Süleymanov, Doukara (Dk. 29 Balde)

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim Akdağ, Attamah, Emrah Başsan, Cardoso, Thiam, Mensah

Goller: Dk. 17 Attamah, Dk. 21 Diabete

Sarı kartlar: Dk. 31 Zeki Yavru, Dk. 39 Aziz Behich

Süper Lig'in 7. haftasında GZT Giresunspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

6. dakikada Zeki Yavru sol kanattan getirdiği topta ceza sahasının ön tarafında pasını Filavio'ya aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda top üst direğin hemen üzerinden auta gitti.

14. dakikada Sergio'nun ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Doukara'nın vuruşunda direğe çarparak auta gitti.

17. dakikada Mehsah'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde boş durumda bulunan Attamah topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

21. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına verdiği pasta Diabete topla buluştu. Bu oyuncu boş pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Lung'un bakışları arasında ağlara gitti. 1-1

26. dakikada Süleymanov'un ara pasında ceza sahasına giren Doukara, topu arka direkte bulunan Diabete ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

45. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortaladığı ortada Traore topa gelişine vurdu. Topu kaleci Lung köşeden güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri
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