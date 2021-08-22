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Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Gürsel AkselHakemler: Bahattin Şimşek, Bilal Gölen, Murat AltanGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan (Dk. 85 Tijanic), Berkan Emir (Dk. 76 Kahraman Demirtaş), Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 76 Baku), Cherif Ndiaye, Beykan Şimşek (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Bahattin Şimşek, Bilal Gölen, Murat Altan

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan (Dk. 85 Tijanic), Berkan Emir (Dk. 76 Kahraman Demirtaş), Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 76 Baku), Cherif Ndiaye, Beykan Şimşek (Dk. 65 Lourency), Jahovic (Dk. 76 Ege Özkayımoğlu)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir (Dk. 87 Abdulsamed Damlu), Semih Kaya, Wallace, Hadadi, Mustafa Eskihallaç, Mallan (Dk. 66 Sadık Çiftpınar), Nshimirimana, Aabid (Dk. 90+2 Rahman Buğra Çağıran), Karim Hafez, Adem Büyük, Tetteh (Dk. 90+2 Kubilay Kanatsızkuş)

Gol: Dk. 56 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Nshimirimana (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 40 Obinna (Göztepe)

Süper Lig'in 2. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

54. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Beykan'ın indirdiği topla buluşan Ndiaye'nin dokunduğu meşin yuvarlak direkten döndü. Bu pozisyonun devamında gelişen konuk ekibin atağında ceza sahası dışından Mustafa Eskihallaç'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

56. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor öne geçti. Aabid'in verdiği pasla sol kanatta topla buluşan Tetteh, meşin yuvarlakla ceza sahasına girdikten sonra savunma oyuncularını da geçip sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakayı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1-0 üstün tamamladı.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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