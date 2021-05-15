Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Gürsel AkselHakemler: Fırat Aydınus, Serkan Olguncan, Serkan OkGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 83 Burekovic), Halil Akbunar, Esiti (Dk. 83 Beykan Şimşek), Nwobodo, Cherif Ndiaye, Soner Aydoğdu (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Olguncan, Serkan Ok

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 83 Burekovic), Halil Akbunar, Esiti (Dk. 83 Beykan Şimşek), Nwobodo, Cherif Ndiaye, Soner Aydoğdu (Dk. 73 Brown Ideye), Jahovic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala (Dk. 86 Rıdvan Yılmaz), Josef de Souza, Ghezzal, Hutchinson, Gökhan Töre (Dk. 90+1 Dorukhan Toköz), Nkoudou (Dk. 72 Necip Uysal), Larin

Goller: Dk. 10 Vida, Dk. 69 Ghezzal (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 24 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 42 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 90+5 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında sol kanatta sol kanattan hızlı gelişen Beşiktaş atağında Larin, ceza alanına girdikten sonra kaleye göndermek istediği top Atınç Nukan'a çarpıp Larin'e doğru gitti. Bu anda Alpaslan Öztürk'ün Larin'e müdahalesinin ardından hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Atışı 69. dakikada kullanan Ghezzal, takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.

74. dakikada sol kanattan Gökhan Töre'nin yaptığı ortada ceza alanı içindeki Josef de Souza'nın kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

Müsabakayı Beşiktaş 2-1 üstün bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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