Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat SancaktarHelenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeki Yavru, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Wallace, Fofana, Adem Büyük, Mallan, Mustafa Eskihellaç, TettehAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel,...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeki Yavru, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Wallace, Fofana, Adem Büyük, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Akintola, Diouf, Sackey, Riberio, Boupendza

Gol: Dk. 45 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 26 Adem Büyük, Dk. 28 Tetteh (Helenex Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 41. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Adem Büyük ceza sahası içerisinde Mallan'a indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Mallan'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

20. dakikada Mesut Çaytemel'in sol kanattan kale sahasına yaptığı ortaya Diouf dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.

44. dakikada ceza sahası içerisinde savunmanın hatasında topu kazanan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir, uzaklaştırdı.

45. dakikada konuk ekip öne geçti. Akintola'nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 22:03:03. #1.15#

title