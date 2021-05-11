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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Stat: Vodafone ParkHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan OkBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Ghezzal, Necip Uysal, Ljajic (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Ok

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Ghezzal, Necip Uysal, Ljajic (Dk. 38 Mensah), Nkoudou, Larin

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Sobiech

Gol: Dk. 39 Bertolacci (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 44 Ghezzal (Beşiktaş)

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

2. dakikada sol çaprazda rakibinden sıyrılan Ljajic'in şutunda top kaleci Viviano'da kaldı.

7. dakikada ceza sahası yayına yakın bir noktada topu önünde bulan Nkoudou'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.

22. dakikada Ljajic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Nkoudou'nun uzak köşeye plase vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan yerden penaltı noktası üzerine Balkovec'in ortasına kayarak müdahale eden Bertolacci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

41. dakikada Fatih Karagümrük ikinci gole yaklaştı. Borini'nin arka direğe yerden ortasında Ndao altıpas önünde meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek istedi ancak Welinton son anda araya girdi ve mutlak bir golü çıkardı.

45+2. dakikada sağ kanattan altı pas içine Rosier'in sert ortasına Larin uçarak kafayla vurdu. Kaleci Viviano, topa iki hamlede sahip oldu.

Fatih Karagümrük, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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