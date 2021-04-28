Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Stat: Türk TelekomHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammedİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ,...

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Guilherme, Hadziahmetovic, Diomande, Sekidika, Rahmanovic, Shengelia, Kravets

Sarı kart: Dk. 20 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 38. haftasındaki Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

36. dakikada Etebo'nun ortasında ceza sahası sağ çaprazındaki Şener Özbayraklı, meşin yuvarlağı Halil Dervişoğlu'na indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

45+1. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Sehic, direk dibinden topu kornere çeldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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