Futbol: Süper Lig
Stat: Türk TelekomHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammedİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ,...
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Guilherme, Hadziahmetovic, Diomande, Sekidika, Rahmanovic, Shengelia, Kravets
Sarı kart: Dk. 20 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 38. haftasındaki Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
36. dakikada Etebo'nun ortasında ceza sahası sağ çaprazındaki Şener Özbayraklı, meşin yuvarlağı Halil Dervişoğlu'na indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.
45+1. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Sehic, direk dibinden topu kornere çeldi.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay