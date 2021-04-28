Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat SancaktarGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Dk. 89 Esiti), Nwobodo, Cherif Ndiaye (Dk. 79 Tripic), Diabate (Dk. 79 Zulj), Jahovic (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Dk. 89 Esiti), Nwobodo, Cherif Ndiaye (Dk. 79 Tripic), Diabate (Dk. 79 Zulj), Jahovic (Dk. 89 Brown Ideye)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 83 Yusuf Sarı), Vitor Hugo (Dk. 63 Abdülkadir Ömür), Hosseini, Marlon, Ekuban, Baker, Berat Özdemir, Nwakaeme (Dk. 90+1 Flavio), Bakasetas, Djaniny

Goller: Dk. 45+1 Jahovic (Göztepe), Dk. 88 Ekuban (Trabzonspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 67 Berat Özdemir (Trabzonspor), Dk. 90 Nwobodo (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Nwakaeme, Dk. 90+2 Marlon (Trabzonspor), Dk. 40 Kerim Alıcı, Dk. 41 Diabate, Dk. 50 Atınç Nukan (Göztepe)

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

67. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Fousseni Diabate'ye yaptığı faulün ardından Berat Özdemir, direkt kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

83. dakikada sağ kanattan Halil'in ortasında Jahovic'in kaleye göndermek istediği topu, kaleci Uğurcan uzaklaştırdı.

88. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Ekuban, müsait durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Brown Ideye'nin yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Nwobodo, yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz