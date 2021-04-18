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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin GözütokGaziantep: Günay Güvenç, Miranda, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Mirallas, Sousa, Rashid, Maxim, Kenan Özer, DickoKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Koomson,...

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep: Günay Güvenç, Miranda, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Mirallas, Sousa, Rashid, Maxim, Kenan Özer, Dicko

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Koomson, Bistrovic, Hajradinovic, Varga, Thelin

Gol: Dk. 5 Thelin (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 35. haftasındaki Gaziantep-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın hemen başında konuk ekip gole çok yaklaştı. Henüz 20. saniyede hızlı gelişen Kasımpaşa atağında, sol çaprazdan ceza alanına giren Varga'nın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç'i geçen top direğe çarparak oyun alanını terk etti.

5. dakikada Kasımpaşa, Thelin ile öne geçti. Orta sahadan atılan topu sol kanatta kontrol eden Varga'nın pasında ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Bistrovic ortasını yaptı. Savunmadan seken topu Thelin göğsüyle ağlara gönderdi: 0-1

12. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında, ceza alanında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

20. dakikada ev sahibi ekibin Kenan Özer ile kazandığı penaltı, VAR'dan döndü. Sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında, Mirallas'ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Kenan Özer, rakibiyle mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. VAR sisteminin uyarısı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonun başlangıcını izleyen Arda Kardeşler, penaltı öncesinde Dicko'nun orta alanda yaptığı hareketi faul olarak değerlendirip penaltıyı iptal etti.

39. dakikada gelişen Gaziantep atağında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mirallas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Kasımpaşa 1-0 üstün tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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