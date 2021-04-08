Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa SavranlarGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Vetrih (Dk. 83 Kozulj), Rashid, Mirallas (Dk. 77 Güray Vural), Maxim (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Kenan Özer (Dk. 83 Mirza Cihan), Dicko (Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Vetrih (Dk. 83 Kozulj), Rashid, Mirallas (Dk. 77 Güray Vural), Maxim (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Kenan Özer (Dk. 83 Mirza Cihan), Dicko (Dk. 71 Ertuğrul Ersoy)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 64 Aleksic), Ponck, Epureanu (Dk. 64 Mahmut Tekdemir), Cemali Sertel (Dk. 72 Chadli), Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 64 Crivelli)

Goller: Dk. 32 (Penaltıdan) ve 52 Maxim (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 31 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 90 Enver Cenk Şahin (Gaziantep)

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

49. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza alanına yaklaşan Kenan Özer'in yerden pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan müsait pozisyondaki Mirallas'ın şutu yandan auta gitti.

51. dakikada Gaziantep farkı 2'ye çıkardı. Olkowski'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mirallas'ın yerden çıkarttığı topa ön direkte Maxim dokundu ve meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi: 2-0.

55. dakikada Medipol Başakşehir Demba Ba ile gole yaklaştı. Sol kanattan Cemali Sertel'in ortasında Ndayishimiye'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

64. dakikada Gaziantep oyuncusu Kenan Özer, ceza sahanın dışından sol ayağıyla yakın direk dibine doğru vuruşunu yaptı. Volkan Babacan parmaklarının ucuyla uzanarak topu kornere gönderdi.

77. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mahmut Tekdemir'in şutunda Günay Güvenç gole izin vermedi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar