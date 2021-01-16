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Futbol: Süper Lig

16.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:08
Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker TakpakGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Maxim, Mirallas, Kenan Özer, Vetrih, Muhammet DemirHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic,...

Stat: Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Maxim, Mirallas, Kenan Özer, Vetrih, Muhammet Demir

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Fernandes, Pedro Henrique, Avramovski, Lennon, Kanga

Gol: Dk. 31 Kvrzic (Kendi kalesine) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 7 Vetrih (Gaziantep FK), Dk. 42 Kanga (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

26. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer'in çevirdiği topu, kaleci Doğan elinden kaçırdı. Muhammet Demir'e çarpan top az farkla auta gitti.

31. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza alanı içinde Kvrzic, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

37. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Mirallas'ın pasıyla ceza alanında buluşan Maxim, kötü bir vuruş yaptı ve kaleci Doğan Alemdar topu rahatlıkla kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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