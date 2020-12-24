Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: Süper Lig

24.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:24
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora ÖzkaraMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 46 Erdi Dikmen), Sarlija, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca (Dk. 78 Diousse), Endri Çekiçi (Dk. 67 Paintsil), Emre Güral (Dk. 40 Şahverdi Çetin), Borven (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 46 Erdi Dikmen), Sarlija, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca (Dk. 78 Diousse), Endri Çekiçi (Dk. 67 Paintsil), Emre Güral (Dk. 40 Şahverdi Çetin), Borven (Dk. 67 Bolingi)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala (Dk. 83 Rıdvan Yılmaz), de Souza, Hutchinson, Ghezzal (Dk. 62 N'Koudou), Mensah (Dk. 73 Dorukhan Toköz), Larin (Dk. 83 Güven Yalçın), Aboubakar

Gol: Dk. 61 Vida (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 85 Şahverdi Çetin (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

54. dakikada atağa katılan Welinton'un sağ kanattan ortasında Mensah'ın kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Friedrich üzerine gelen topun hakimi oldu.

59. dakikada sağdan ceza sahasına giren Borven'in çizgiye inerek yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu tokatlayarak ceza sahası dışına gönderdi. Ceza yayının üzerinde topla buluşan Lukasik'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan serbest atışı kullanan Ghezzal'ın ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Kalan sürede başka önemli bir pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Özlem Zengin Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Birkan Sokullu Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 21:29:13. #1.14#
title