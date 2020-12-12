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Futbol: Süper Lig

12.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:32
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Özgür ErtemAtakaş Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Burak Çamoğlu, Akintola, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz, Traore, DioufFatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Ndao, Biglia,...

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Burak Çamoğlu, Akintola, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz, Traore, Diouf

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye, Jimmy Durmaz, Sobiech

Gol: Dk. 11 Selim Ilgaz (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Roco (Fatih Karagümrük), Dk. 36 Santos (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Balkovec'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Jimmy Durmaz ön direkte topuğuyla topu kaleye yönlendirmek istedi ancak savunma araya girip meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Hatayspor öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi atağında Selim Ilgaz'ın, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup, uzak direk dibine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahası yayına doğru sokulan Ramazan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sabo'nun vuruşunda, topu kaleci Münir kontrol etti.

24. dakika Ndao'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Sobiech'in içeriye çevirdiği top, Yusuf'tan sekip kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Biglia'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Sobiech yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak aynı pozisyon için yan hakem bayrağını havaya kaldırdı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını iptal ederek ofsayt kararı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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