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Futbol: Süper Lig

29.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:05
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker TakpakKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Koomson, Alan, Hajradinovic, Varga, HodzicGençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Toure, Diego Angelo (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Koomson, Alan, Hajradinovic, Varga, Hodzic

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Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Toure, Diego Angelo (Dk. 8 Soner Dikmen), Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Piris da Motta, Candeias, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Sio

Goller: Dk. 17 ve 25 Hodzic (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 45+1 Tirpan (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gençlerbirliği müsabakasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Koomson'un sağdan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazda Haddadi kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Alan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta sağına uzanan ve meşin yuvarlağa müdahale eden kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

17. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hadergjonaj'ın savunmanın arkasına pasında Gençlerbirliği oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'e çarpan meşin yuvarlak Hodzic'in önüne düştü. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşta top ağlara gitti ancak yardımcı hakem İlker Takpak ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR odasıyla görüşen müsabakanın hakemi Mete Kalkavan, meşin yuvarlağın rakip oyuncudan gelmesi nedeniyle gol kararı verdi: 1-0.

25. dakika Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Toure'den şık bir şekilde sıyrılan ve ceza sahasına giren Alan, meşin yuvarlağı kale önüne çıkardı. Hodzic'in altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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