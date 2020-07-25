HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Alpaslan DedeşBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan Töre, Ndayishimiye (Dk. 89 Yiğithan Güveli), Ahmed Ildiz (Dk. 68 Donald), Fofana (Dk.

Futbol: Süper Lig
25.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:12

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan Töre, Ndayishimiye (Dk. 89 Yiğithan Güveli), Ahmed Ildiz (Dk. 68 Donald), Fofana (Dk. 60 Erkan Kaş), Kjartansson, Umut Bulut

Gaziantep FK: Haydar Yılmaz, Djilobodji (Dk. 78 Kubilay Aktaş), Kana Bıyık, Tosca, Sousa, Jefferson (Dk. 46 Kenan Özer), Olkowski, Maxim (Dk. 90+2 Mehmet Erdem Uğurlu), Güray Vural (Dk. 46 Furkan Soyalp), Morais, Muhammet Demir (Dk. 70 Muğdat Çelik)

Gol: Dk. 63 Djilobodji (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 49 Hafez (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor küme düştü.

48. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kjartansson'un vuruşunda, top kaleci Haydar Yılmaz'dan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Umut Bulut'un vuruşunda top bu kez direkten dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

63. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Furkan Soyalp'in sağ kanattan verdiği pasla topla buluşan Kenan Özer, Murat Yıldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Djilobodji'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı 3. Sayfa
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı 3. Sayfa
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi Spor
Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Dünya
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Politika
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Besni'nin el örme halısı Ayasofya'ya hediye edildi
Besni'nin el örme halısı Ayasofya'ya hediye edildi
'Google'dan arıyoruz' diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi
Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Hazal Kaya Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Falcao İrfan Buz Caner Erkin Ali Şansalan Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Anne Ateş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 00:15:19. #1.14#
title