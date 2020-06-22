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Futbol: Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Asım Yusuf Öz Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Kudriashov, Fredy, Hakan Özmert (Dk. 87 Doğukan Sinik), Sinan Gümüş (Dk. 83 Mukairu), Amilton (Dk. 90 Eren Albayrak), Podolski (Dk.

Futbol: Süper Lig
22.06.2020 23:35 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:32

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Asım Yusuf Öz

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Kudriashov, Fredy, Hakan Özmert (Dk. 87 Doğukan Sinik), Sinan Gümüş (Dk. 83 Mukairu), Amilton (Dk. 90 Eren Albayrak), Podolski (Dk. 87 Ufuk Akyol), Jahovic (Dk. 83 Leschuk)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk. 64 Orhan Ovacıklı), Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash (Dk. 46 Boldrin), Tunay Torun (Dk. 64 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 83 Boriachuk), Skoda

Goller: Dk. 3 Sinan Gümüş, Dk. 73 Jahovic (Penaltıdan), Dk. 76 Ersan Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+3 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Moroziuk, Dk. 73 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor), Dk. 51 Sinan Gümüş, Dk. 90 Ersan Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.

64. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'den döndü. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Veysel Sarı'nın şutunda da kaleci Tarık, bir kez daha gole izin vermedi.

67. dakikada ceza sahasında Fernandes'in Amilton'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını işaret etti. 69'uncu dakikada penaltıyı kullanan Jahovic'in şutunda, kaleci Tarık Çetin soluna yatarak topu kurtardı. Ancak hakem Arslanboğa, penaltı vuruşu esnasında kalecinin çizgi kuralı ihlali yaptığı ve Çaykur Rizesporlu oyuncuların ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına hükmetti. Penaltıyı kurtardıktan sonra kısa süreli sakatlık geçiren kaleci Tarık Çetin'in tedavisi sahada yapıldı. 73'üncü dakikada Antalyaspor, penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Jahovic, tekrarlanan penaltıda bu kez kaleci Tarık Çetin'in sağından topu filelere gönderdi: 2-0

76. dakikada Antalyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Sol taraftan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ortasında ceza sahasında Ersan Gülüm topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

81. dakikada Samudio'nun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, top arka direğe çarptı.

90+2. dakikada Oğulcan'ın şutunda Ersan Gülüm'ün ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiğine VAR incelemesi sonucu karar veren hakem Suat Arslanboğa, karşılaşmada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 90+3'üncü dakikada penaltıyı kullanan Skoda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından filelere gönderdi: 3-1

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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