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Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmezİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia (Dk. 46 Thuram), Mak (Dk. 65 Bajic), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk.

29.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:00
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

İttifak Holding : Serkan Kırıntılı, Skubic, , Uğur Demirok, Guilherme, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia (Dk. 46 Thuram), Mak (Dk. 65 Bajic), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Hurtado)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tırpan, Brecka (Dk. 13 Fernandes), Hadadi, Meriah, Aytaç Kara, Quaresma (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam, Koita (Dk. 59 Ndongala)

Sarı kart: Dk. 90 Hurtado (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa karşılaşması golsüz eşitlikle bitti.

67. dakikada Thuram'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Ramazan Köse topu uzaklaştırdı.

75. dakikada Selim Ay'ın ceza sahası içinden çektiği şutta top defanstan döndü.

84. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen topu kaleci Ramazan Köse direk dibinden güçlükle çıkardı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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