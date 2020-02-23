Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni MalatyaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter, Bifouma, Umut BulutFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov,...
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter, Bifouma, Umut Bulut
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, N'Dinga, Amilton, Fredy, Sinan Gümüş, Jahovic
Goller: Dk. 8 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 29 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 31 Sinan Gümüş (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 39 Mina (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
4. dakikada Bifouma'nın pasında Walter'in ceza yayının solundan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
8. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Jahovic'in şık pasında topla buluşan Sinan Gümüş, sağdan son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fredy'nin altıpasın içinden uygun durumda yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1
11. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, soldan ceza sahasına giren Bifouma, pasını Gökhan Töre'ye verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.
15. dakikada Fredy'nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan auta çıktı.
29. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahasına gönderdiği topa, Umut Bulut gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.