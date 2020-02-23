Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter, Bifouma, Umut BulutFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov,...

23.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:33
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Robin Yalçın, Acquah, , Walter, Bifouma, Umut Bulut

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, N'Dinga, Amilton, Fredy, Sinan Gümüş, Jahovic

Goller: Dk. 8 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 29 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 31 Sinan Gümüş (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 39 Mina (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

4. dakikada Bifouma'nın pasında Walter'in ceza yayının solundan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

8. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Jahovic'in şık pasında topla buluşan Sinan Gümüş, sağdan son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fredy'nin altıpasın içinden uygun durumda yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1

11. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, soldan ceza sahasına giren Bifouma, pasını Gökhan Töre'ye verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

15. dakikada Fredy'nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan auta çıktı.

29. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahasına gönderdiği topa, Umut Bulut gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler