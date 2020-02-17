17.02.2020 22:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:26

Stat: Kalyon



Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Toşca, Güray Vural (Dk. 83 Chibsah), Morais, Sousa, Maxim (Dk. 80 Diarra), Kayode, Muhammet Demir (Dk. 66 Twumasi)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 74 Samudio), Diomande, Oğulcan Çağlayan (Dk. 62 Abarhoun), Umar, Boldrin, Skoda (Dk. 86 Sasse)

Goller: Dk. 52 Sousa, Dk. 90 Djilobodji (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 56 Fernandes (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Maxim, Dk. 39 Kubilay Aktaş, Dk. 70 Sousa (Gaziantep FK), Dk. 33 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 60 Talbi (Çaykur Rizespor)



Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

52. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Çaykur Rizespor savunmasında Fernandes'in Oğuz Ceylan'a yaptığı müdahale sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Güray Vural, sağdan topu ceza alanına yerden gönderdi. Oğuz Ceylan'ın vuruşunda top savunmadan döndü ve Sousa'nın önünde kaldı. Sousa'nın ceza yayı önünde sert şutunda Fernandes'e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

56. Melnjak'ın kaleciye doğru pasını gönderdiği sırada araya giren Kayode'ye Fernandes'in yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi ve bu oyuncuya ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkardı. 57. dakikada Muhammet Demir'in kullandığı penaltı vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

60. dakikada Kubilay Aktaş'ın gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Demir'in, Oğulcan Çağlayan'a attığı çalımın ardından çektiği şutta top Talbi'nin eline çarptı ve hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Teknik direktörü Marius Sumudica'nın kullanmasını istememesine rağmen 61. dakikada bir kez daha topun başına geçen Muhammet Demir, meşin yuvarlağı direğin üstünden dışarıya attı. Muhammet maçta ikinci kez penaltı atışını değerlendiremedi.

90. dakikada Sousa'nın pasını gönderdiği sırada topun Diomande'nin eline çarpası sonucu ev sahibi takım serbest vuruş kazandı. Sousa'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya Djilobodji'nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Gaziantep FK, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA