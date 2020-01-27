27.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 28.01.2020 08:38

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Papp (Dk. 65 Yasin Öztekin), Appindangoye, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Fatih Aksoy, Yatabare, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Kone (Dk. 78 Traore)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Boldrin, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Vetrih), Abdullah Durak, Umar (Dk. 88 Samudio), Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Garmash), Skoda

Goller: Dk. 60 Garmash (Çaykur Rizespor), Dk. 90+3 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Skoda, Dk. 33 Talbi, Dk. 56 Boldrin, Dk. 86 Vetrih, Dk. 88 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Dk. 67 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 19. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada sol kanatta topla buluşan Kone, ceza sahası dışından meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, ilk anda golü verdi. Pozisyon VAR sisteminde incelenirken, pozisyonun başında Kone'nin ofsaytta olduğu belirlenerek gol iptal edildi.

53. dakikada Kone'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Boldrin, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

60. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Boldrin'in pasında sağ taraftan ceza alanına giren Garmash, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Samassa'nın kapattığı köşeden ağlara gitti: 0-1

79. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Fatih Aksoy, şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Demir Grup Sivasspor skora denge getirdi. Sağ taraftan Mert Hakan Yandaş'ın ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan güçlükle topu önledi. Yasin Öztekin, kaleciden dönen topu altıpasın gerisinden filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA