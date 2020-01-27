Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın ÖgelDemir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Papp, Appindangoye, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Fatih Aksoy, Yatabare, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, KoneÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi,...
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Papp, Appindangoye, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Fatih Aksoy, Yatabare, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Kone
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Boldrin, Oğuz Kağan Güçtekin, Abdullah Durak, Umar, Oğulcan Çağlayan, Skoda
Sarı kartlar: Dk. 26 Skoda, Dk. 33 Talbi (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
12. dakikada Skoda, Sivasspor ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Samassa'da kaldı.
25. dakikada Mert Hakan Yandaş, rakip yarı alanın ortalarından şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
32. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone, direğe takıldı. Bu dakikada Kone, ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.
37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare, sol çaprazdan sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, son anda topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.