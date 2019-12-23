Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Metin, Yusuf BozdoğanYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Lopes, Sackey, Murawski, Sacko, Estupinan, Barrow, RodallegaAytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam, Salih...

23.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:18
Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Lopes, Sackey, Murawski, Sacko, Estupinan, Barrow, Rodallega

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, , Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan Karaca, Fernandes

Goller: Dk. 36 ve 42 Welinton, Dk. 43 Campos (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor karşısında ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

13. dakikada Aytemiz Alanyasporlu Campos, orta sahadan aldığı pasta rakip ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, kornere çıktı.

36. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Salih Uçan'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Welinton topu kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

42. dakikada konuk ekip ikinci golü buldu. Fernandes'in soldan çıkardığı pasta topla buluşan Welinton, sağ çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

43. dakikaka Aytemiz Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Baiano'nun sağdan ortasında, ceza sahası içinde Campos topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-3.

İlk yarı konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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