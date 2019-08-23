Futbol: Süper Lig
Stat: Vodafone ParkHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Ljajic, Lens, Güven YalçınGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Borges, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin,...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Ljajic, Lens, Güven Yalçın
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Borges, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok
Gol: Dk. 45+2 Güven Yalçın (Beşiktaş)
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
6. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Ljajic'in pasında rakibinden kurtulduktan sonra topu kontrol eden Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından şutunda, üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Beto kontrol etti.
45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasına girdikten sonra pasını kale sahası önüne çıkardı. Güven Yalçın'ın dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.