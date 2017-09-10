Futbol: Süper Lig
Stat: OsmanlıHakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Yusuf BozdoğanOsmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Maxso, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Özer Hurmacı (Dk. 46 Cikalleshi), Koray Altınay, Serdar Gürler (Dk. 75 Musa Çağıran), Josue, Umar (Dk.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Maxso, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Özer Hurmacı (Dk. 46 Cikalleshi), Koray Altınay, Serdar Gürler (Dk. 75 Musa Çağıran), Josue, Umar (Dk. 46 Regattin), Doukara
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kadu, Traore, Rotman (Dk. 62 Halil Akbunar), Selçuk Şahin, Scarione (Dk. 90+1 Gouffran), Castro, Tayfur Bingöl (Dk. 84 Ngando), Jahovic
Goller: Dk. 25 Tayfur Bingöl, Dk. 45+1 Jahovic (penaltıdan) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 67 Maxso (Osmanlıspor), Dk. 86 Halil Akbunar (Göztepe)
Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendi.
54. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Cikalleshi'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Regattin'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun sağ taraftan yaptığı ortada Jahovic'in kafayla vuruşunda, top kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.
89. dakikada Regattin'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Beto topu kontrol etti.
90+2. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun sağ taraftan yaptığı ortada altı pas içinde uygun durumda bulunan Ngando, topu ıskalayınca farkı 3'e çıkarma şansını kullanamadı.
Göztepe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.