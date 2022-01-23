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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Stat: NefHakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Fatih Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil DervişoğluTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Berat Özdemir,...

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Fatih Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Goller: Dk. 31 Cicaldau (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 29 Uğurcan Çakır, Dk.30 Denswil, Dk. 41 Peres (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

11. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş sonrası Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde karşılayan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

14. dakikada Halil Dervişoğlu sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, top kalecide kaldı.

31. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girerken Denswil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti. 31. dakikada topun başına geçen Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

35. dakikada Peres sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Galatasaray savunmasının müdahale ettiği meşin yuvarlak Nwakaeme'nin önünde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun şutunda top dışarı gitti.

39. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda Hugo'ya çarpıp yön değiştiren topu kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

45. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

Halil İbrahim Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır, Emre Kılınç, Spor, Haber

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