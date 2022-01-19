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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Stat: ÜlkerHakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mustafa SavranlarFenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Serdar DursunAltay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Thaciano,...

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Serdar Dursun

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Thaciano, Ceyhun Gülselam, Kappel, Rodriguez, Pinares, Rayan

Goller: Dk. 14 Rayan (Altay), Dk. 37 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 23 Szalai, Dk. 30 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 42 Pinares (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe-Altay maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

14. dakikada Altay öne geçti. Thaciano'nun kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasında topla buluşan Rayan, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kim Min-jae'ye de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

37. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sosa'nın şık pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın altıpasın içinde kontrol etmeye çalıştığı top, tekrar İrfan Can'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

İrfan Can Kahveci, Ali Saygın Ögel, Ferdi Kadıoğlu, Hüseyin Göçek, Spor, Haber

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