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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Stat: Medical ParkHakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet ÇiçekTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, CorneliusÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Mustafa Eskihellaç, Sadık...

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Mustafa Eskihellaç, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Awuku, Karim Hafez, Mallan, Aabid, Nshimirimana, Mounir, Kubilay Kanatsızkuş

Gol: Dk. 23 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 38 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor )

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Bakesatas'ın kullandığı serbest vuruşta, baraja da temas eden top üst direğe çarparak kornere çıktı.

23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakame'nin soldan ortasında, altı pas çizgisine yakın noktadan Cornelius dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

29. dakikada Aabid'in soldan ortasına Awuku'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

31. dakikada Nwakaeme'nin şık pasına hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'i geçen top üsten auta çıktı.

45+3. Yeni Malatyaspor, önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Mounir'in kale önüne çevirdiği topa yakın mesafeden Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün kapattı.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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