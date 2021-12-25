Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Stat: Medical ParkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim BozbeyTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, CorneliusMedipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte,...

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius

Medipol Başakşehir : Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Okaka

Sarı kartlar: Dk. 32 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 45 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir )

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

20. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasında Abdülkadir Ömür, topu Dorukhan Toköz'ün önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.

31. dakikada Hamsik'in şık pasında bir anda kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Cornelius'un aşırtma şutunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı.

35. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır, sert ve düzgün şekilde sağ tarafına gelen topu çeldi.

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün uzak mesafeden şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Başakşehir kalesinde büyük tehlike! Trabzonspor direkleri dövüyor

Başakşehir kalesinde büyük tehlike! Trabzonspor direkleri dövüyor

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title