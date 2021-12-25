Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Medical ParkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim BozbeyTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, CorneliusMedipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte,...
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius
Medipol Başakşehir : Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Okaka
Sarı kartlar: Dk. 32 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 45 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir )
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
20. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasında Abdülkadir Ömür, topu Dorukhan Toköz'ün önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.
31. dakikada Hamsik'in şık pasında bir anda kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Cornelius'un aşırtma şutunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı.
35. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır, sert ve düzgün şekilde sağ tarafına gelen topu çeldi.
45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün uzak mesafeden şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri