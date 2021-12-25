Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Floranus, Fredy, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu

Gol: Dk. 45+1 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 21 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor ), Dk. 28 Aytaç Kara (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Boffin'in müdahale ettiği top uzak kale direğinin dibinden kornere gitti.

8. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan ortağında, Mustafa Muhammed'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Boffin uzanarak topu çıkardı ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, kale sahası önünde Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

34. dakikada Doğukan Sinik'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Amilton topu Floranus'a bıraktı. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, kaleci İsmail Çipe üzerine gelen topu kontrol etti.

45+1. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Feghouli, yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Galatasaray maçın ilk yarısı 1-0 önde tamamladı.