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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş ElbilÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Ndong (Dk. 69 Mallan), Aabid, Mounir, Tetteh (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Elbil

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Ndong (Dk. 69 Mallan), Aabid, Mounir, Tetteh (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş), Adem Büyük

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Kolovetsios (Dk. 79 Karahan Yasir Subaşı), Carole (Dk. 46 Gavranovic), Emrah Başsan (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Attamah, Campanharo (Dk. 65 Kemen), Gökhan Sazdağı (Dk. 65 Mane), Thiam

Goller: Dk. 25 Mounir, Dk. 36 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 56 Gavranovic, Dk. 90 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Campanharo, Dk. 90+3 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 90+4 Wallace, Dk. 90+6 Sadık Çiftpınar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması 2-2 sona erdi.

55. dakikada Mustafa Pektemek'in pasıyla topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

56. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Onur Bulut'un sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Gavranovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

73. dakikada Mounir'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tetteh'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

90. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Thiam'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

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AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

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