Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Osman Gökhan Bilir

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Caulker, Tosça, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir, Sagal

Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Kim Min-jae, Tisserand, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun

Goller: Dk. 8 Figueiredo (Gaziantep FK), Dk. 30 Mesut Özil (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

2. dakikada konuk ekibin sağ kanattaki atağında Rossi'nin kale sahasına çevirdiği topu ön direkte karşılayan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

5. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Kaleci Berke Özer'den ceza sahası dışına dönen topa sahip olan Doğan Erdoğan'ın sağ kanatta ceza sahasına ortasını kale direği dibinde karşılayan Muhammet Demir, kaleye sırtı dönük pozisyonda topukla meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi. Kaleci Berke Özer topu güçlükle kornere çeldi.

8. dakikada ev sahibi ekip Figueiredo ile öne geçti. Orta sahanın yakınında Luiz Gustavo'nun hatalı pasında topa sahip olan Figueiredo, kaleci Berke Özer'in ceza saha önünde olduğunu fark ederek yaptığı aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

26. dakikada Fenerbahçeli Rossi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortayı karşılayan Szalai'nin kafayla ağlara gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

30. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Sol kanattan ilerleyen Osayi-Samuel, topu ceza sahasındaki Mesut Özil'e ulaştırdı. Mesut Öz meşin yuvarlığı kaleci Günay Güvenç'in sağında ağlara gönderdi. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri

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