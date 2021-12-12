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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Spor

Stat: Yeni AdanaHakemler: Alper Ulusoy, Selahattin Altay, Ömer Tevfik ÖzkoçAdana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Metehan Mimaroğlu, Yunus Akgün, Akintola, BalotelliGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore,...

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Ulusoy, Selahattin Altay, Ömer Tevfik Özkoç

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Metehan Mimaroğlu, Yunus Akgün, Akintola, Balotelli

GZT Giresunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Süleymanov, Diabate, Sergio, Balde

Sarı kartlar: Dk. 23 Balotelli, Dk. 44 Muric (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Adana Demirspor-GZT Giresunspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

8. dakikada Svensson'un sağ çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda kornere çeldi.

10. dakikada Balotelli'nin kafa pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun şutunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Zeki Yavru'nun yerden ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada ceza sahası dışında Akintola'dan seken topu önünde bulan Balotelli'nin şutunda, top üstten dışarı çıktı.

41. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zeki Yavru'nun yerden kaleye vuruşunda, kaleci Muric topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Öte yandan karşılaşmadan önce, vefat eden MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanlarından Cemal Aydın için saygı duruşunda bulunuldu.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor Haberleri

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