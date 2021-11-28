Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Yeni MalatyaHakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Osman Gökhan BilirÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Karim Hafez, Jospin, Mallan, Ndong, Mounir, Adem BüyükGalatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan...
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Karim Hafez, Jospin, Mallan, Ndong, Mounir, Adem Büyük
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Babel, Diagne
Sarı kart: Dk. 20 Jospin (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
25. dakikada ceza sahası yayına yakın noktada Babel'in çektiği şutta, top kalenin sağından auta çıktı.
31. dakikada gelişen ev sahibi ekibin atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mounir, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Muslera topu kornere çeldi.
34. dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi, ceza sahasına girip topu kale sahasına çevirdi. Savunmada Nelsson'dan seken top Muslera'nın ayağına çarptı ve uzaklaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
AA / Yeter Erdine - Spor Haberleri