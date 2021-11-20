Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Aytemiz Alanyaspor : Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Babacar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal, Pjanic, Hutchinson, Larin, Kenan Karaman

Gol: Dk. 14 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Efacan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Ghezzal (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Rosier'in ceza sahası içine ortaladığı topa Kenan Karaman vurdu. Alanyaspor defansının uzaklaştırmak istediği topa, oluşan karambolde Kenan Karaman bir kez daha vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı çeldi.

14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Juanfran'ın ceza sahasına yapmak istediği ortayı Beşiktaş defansı engellemek isterken top, Efecan Karaca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeden içeriye çevirdiği topu altıpas üzerindeki Babacar ağlarla buluşturdu: 1-0

21. dakikada rakip alanda kapılan topla buluşan de Souza, sağ kanada pasını çıkardı. Topu kontrol eden Larin, ceza sahasına girdi ve çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Beşiktaş yarı sahasında kapılan topla buluşan Davidson, pasını sağ çapraza çıkardı. Efecan Karaca'nın ceza sahasına girer girmez çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, kaleci Ersin Destanoğlu topu önledi.

41. dakikada Alanyaspor'un golü, VAR sisteminden gelen uyarı sonrası iptal oldu. Alanyaspor atağında Awaziem'in yerden çıkardığı top, Vida'dan sekerek Emre Akbaba'ya geldi. Bu futbolcu, ceza sahasına girip sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top uzak köşeden ağlarla buluştu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45+1. dakikada sol kanattan Pjanic'in ortasında ceza sahasında Vida'dan seken top, sol tarafa açıldı. Hutchinson'ın köşeden ortasında üst direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri

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