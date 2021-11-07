Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Gürsel AkselHakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Özgür ErtemGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 46 Wilker), Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Berkan Emir (Dk. 46 Kerim Alıcı), Cherif Ndiaye (Dk. 61 Ideye Brown), Lourency (Dk.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Özgür Ertem
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 46 Wilker), Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Berkan Emir (Dk. 46 Kerim Alıcı ), Cherif Ndiaye (Dk. 61 Ideye Brown), Lourency (Dk. 71 Halil Akbunar), Jahovic (Dk. 15 Tijanic)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Guilherme, Serdar Gürler (Dk. 87 Rahmanovic), Soner Dikmen (Dk. 87 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 39 Michalak), Endri Çekiçi (Dk. 58 Mpoku), Cikalleshi
Goller: Dk. 25 ve 72 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 45 Yalçın Kayan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 27 Arslanagic, Dk. 63 Lourency, Dk. 89 Murat Paluli (Göztepe), Dk. 37 Bytyqi, Dk. 45+9 Guilherme, Dk. 85 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 55. dakikasında ceza sahası dışından Tijanic'in sert şutunda direkten dönen topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.
70. dakikada Lourency'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ideye Brown'ın kafa vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.
72. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Serdar'ın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2
Göztepe'de 79. dakikada sakatlanan Kerim Alıcı, tedavisinin ardından bir süre sahada kalmasına rağmen oyuna devam edemedi. Oyuncu değiştirme hakkı kalmayan Göztepe, müsabakayı 9 kişiyle tamamladı.
İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.