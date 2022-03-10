Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Emir Eray EyisoyEyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun (Dk. 69 Mehmet Uslu), Bekir Yılmaz (Dk. 83 Enes Keskin), Timur Temeltaş (Dk. 82 Mikail Okyar), Pa Dibba, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Emir Eray Eyisoy

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun (Dk. 69 Mehmet Uslu), Bekir Yılmaz (Dk. 83 Enes Keskin), Timur Temeltaş (Dk. 82 Mikail Okyar), Pa Dibba, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 61 Taşkın İlter), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 61 Mete Kaan Demir), Umut Bulut

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Mert Yılmaz, Capan, Zalazar, Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 82 Barış Dalkıran), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Mehmet Erdem Uğurlu), Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün, Alaskarov, Eren Güler (Dk. 67 Ofosu)

Goller: Dk. 2 Pa Dibba, Dk. 15 Umut Bulut, Dk. 59 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+5 Alaskarov, Dk. 84 Zalazar (Bursaspor), Dk. 49 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Spor Toto 1. Lig 22. hafta erteleme maçında Eyüpspor, sahasında Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 12. galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 45'e çıkardı ve 5. sıraya yükseldi.

13. mağlubiyetini yaşayan 18. sıradaki Bursaspor ise 25 puanda kaldı.

23 Ocak'ta oynanan karşılaşma, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 13. dakikada durmuştu. Hakem Tonusluoğlu, yoğun kar yağışının sürmesi üzerine müsabakayı ertelemişti.

AA / Emre Doğan - Spor

Bekir Yılmaz, Bülent Uzun, Mehmet Uslu, Cenk Ahmet, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title