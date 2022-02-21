Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi KaradorukAltınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Kubilay Aktaş (Dk. 40 Metehan Yılmaz), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 76 Şeref Özcan), Recep Aydın (Dk. 69 Muzaffer Kocaer), Kürşad Sürmeli, Kenan Fakılı (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi Karadoruk

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Kubilay Aktaş (Dk. 40 Metehan Yılmaz), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 76 Şeref Özcan), Recep Aydın (Dk. 69 Muzaffer Kocaer), Kürşad Sürmeli, Kenan Fakılı (Dk. 46 Ahmet Dereli), Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin Yener (Dk. 69 Yusuf Can Esendemir)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (Dk. 88 Alpay Koldaş), Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlan, Levent Ayçiçek (Dk. 76 Osmajic), Mulumba, Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk. 70 Guido Koçer), Landel (Dk. 88 Bentley), Keny

Goller: Dk. 25 Keny, Dk. 90+4 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Kürşad Sürmeli, Dk. 46 Volkan Fındıklı, Dk. 60 Metehan Yılmaz (Altınordu), Dk. 62 Mehmet Özcan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Spor Toto 1. Lig 26. hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor

Metin Kubilay, Erdi Dikmen, Oğuz Kağan , Ali Emre, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title