Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Eren Bozkurt - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin TetikAdanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Ulaş Zengin, Fıratcan Üzüm, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 83 Efe Tatlı), Kadir Keleş, Tetteh (Dk. 76 Bruns), Ciss, Ahmethan Köse (Dk.

EVREN, ANKARA (AA) - Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Ulaş Zengin, Fıratcan Üzüm, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 83 Efe Tatlı), Kadir Keleş, Tetteh (Dk. 76 Bruns), Ciss, Ahmethan Köse (Dk. 66 Eren Karadağ)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Mücahit Albayrak, Lameira, Hasek (Dk. 78 Malle), Novikovas (Dk. 78 Süleyman Koç), Eren Tozlu, Emircan Altıntaş (Dk. 66 Shala), Oltan Karakullukçu (Dk. 46 Gökhan Alsan)

Gol: Dk. 55 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 64 Ciss (Adanaspor)

Sarı kart: Dk. 61 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 86 Kadir Keleş (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Eren Bozkurt - Spor

Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Kadir Keleş, Evren, Spor, Haberler

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