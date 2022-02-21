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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Ahmet Bayram - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Cihan Aydın, Serdar Diyadin, Cemal AlpayManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk. 46 Veli Çetin), Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Sousa), Hakan Barış, Kouter, Gakpa (Dk. 89 Bedirhan Altunbaş), Erhan Çelenk (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Cihan Aydın, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk. 46 Veli Çetin), Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Sousa), Hakan Barış, Kouter, Gakpa (Dk. 89 Bedirhan Altunbaş), Erhan Çelenk (Dk. 46 Diallo), Ozegovic (Dk. 68 Okan Eken)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 59 Emre Nefiz), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Atalay Babacan), Serkan Göksu (Dk. 59 Yusuf Gültekin), Mrsic (Dk. 75 Mevlüt Erdinç), Onur Ayık, Del Valle (Dk. 75 Atakan Üner), Bammou

Goller: Dk. 24 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 30 Gakpa (Penaltıdan), Dk. 49 Muhammet Taha Şahin (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 35 Kouter (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 76 Yusuf Gültekin, Dk. 85 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 89 Hakan Barış (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 26 haftasında Manisa FK, sahasında karşılaştığı Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ahmet Bayram - Spor

Serdar Diyadin, Cihan Aydın, Hakan Barış, Özgür Çek, Spor, Haberler

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