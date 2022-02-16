Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Burak Şeker, Murat Temel, Suat GüzNasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Emre Batuhan Adıgüzel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 90+1 Oğuzhan Aydoğan), Cisse, Ba, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 85 Kehinde), Abdullah Aydın (Dk.

MENEMEN, İZMİR (AA) - Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Burak Şeker, Murat Temel, Suat Güz

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Emre Batuhan Adıgüzel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 90+1 Oğuzhan Aydoğan), Cisse, Ba, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 85 Kehinde), Abdullah Aydın (Dk. 76 Jiakponna), Ahmet Sağat

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 73 Geraldo), Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Owusu, Zahid, Abdullah Durak (Dk. 73 İshak Çakmak), Mehmet Murat Uçar, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 46 Ali Kaan Güneren, Eren Derdiyok (Dk. 46 Cem Ekinci)

Goller: Dk. 21 Abdullah Aydın (NasaDoge Menemenspor), Dk. 85 İshak Çakmak (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Murat Uçar, Dk. 49 Yasin Güreler, Dk. 90+5 Erdem Özgenç (Yedek kulübesinde) (MKE Ankaragücü), Dk. 32 Sinan Akgöl, Dk. 78 Oğuzhan Çapar (NasaDoge Menemenspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında lider MKE Ankargücü ile NasaDoge Menemenspor 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor

Burak Şeker, Ahmet Şen, Menemen, Aydoğan, Spor, Haberler

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