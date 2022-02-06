Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor : 2 - 0

STAT: Bandırma 17 Eylül Stadı

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Cem Özbay

Spor Toto 1'inci Lig'in 2'üncü hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 yendi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.