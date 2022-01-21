Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Recep Bilek - Haberler | Spor

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Ogün KamacıYılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman (Dk. 61 Tolcay Ciğerci), Tomane (Dk. 77 Ali Kılıç), Bateau, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 85 Berk Taşkın), Fofana (Dk.

SAMSUN (AA) - Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Ogün Kamacı

Yılport Samsunspor : Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman (Dk. 61 Tolcay Ciğerci), Tomane (Dk. 77 Ali Kılıç), Bateau, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 85 Berk Taşkın), Fofana (Dk. 77 Melih Okutan), Osman Çelik

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş (Dk. 46 Berkay Tolga Dabanlı), Musa Nizam (Dk. 72 Alpay Çelebi), İlyas Kubilay Yavuz (Dk.61 Yiğitali Bayrak), Mandjeck, Semih Karadeniz, Diop, Pereira (Dk. 46 Samed Ali Kaya), Mehmet Yılmaz, Rasheed (Dk. 72 Denizalp Özdemir)

Goller: Dk. 37 Tomane, Dk. 42 Mandjeck (Kendi kalesine), Dk. 74 Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor ),

Kırmızı kart: Dk. 38 Diogo Aleksis Özçakmak (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 86 Berk Taşkın (Yılport Samsunspor )

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Kocaelispor'u 3-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Recep Bilek - Spor Haberleri

Hasan Kılıç, Samsunspor, Ali Kılıç, Samsun, Spor, Haber

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