Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Stat: EyüpHakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Cem ÖzbayTuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (Dk. 23 Mustafa Emre Can), Gökhan Akkan, Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker, Rotman, Tayfun Aydoğan (Dk. 90 Selçuk Alibaz), Safa Kınalı, Bardhi (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Cem Özbay

Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (Dk. 23 Mustafa Emre Can), Gökhan Akkan, Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker, Rotman, Tayfun Aydoğan (Dk. 90 Selçuk Alibaz), Safa Kınalı, Bardhi (Dk. 79 Diack), Onat Kutay Kurt

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Sami Satılmış (Dk. 78 Muzaffer Kocaer), Metehan Yılmaz (Dk. 88 Yusuf Arslan), Feyttullah Gürlük (Dk. 78 Yusuf Can Esendemir), Anıl Arıcıoğlu (Dk. 65 Şeref Özcan), Enis Destan

Goller: Dk. 19 Sami Satılmış (Altınordu), Dk. 44 Tayfun Aydoğan, Dk. 47 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Enis Destan (Altınordu), Dk. 67 Rotman, Dk. 80 Aykut Çeviker (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor, Altınordu'yu 2-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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Stat: EyüpHakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Cem ÖzbayTuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (Dk. 23 Mustafa Emre Can), Gökhan Akkan, Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker, Rotman, Tayfun Aydoğan (Dk. 90 Selçuk Alibaz), Safa Kınalı, Bardhi (Dk.

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