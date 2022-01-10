Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Onur Özütoprak, Serdar Diyadin, Burak CansızAltınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Muzaffer Kocaer (Dk. 77 Enis Destan), Metehan Yılmaz, Kenan Fakılı (Dk. 46 Feyttullah Gürlük), Recep Aydın (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak, Serdar Diyadin, Burak Cansız

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Muzaffer Kocaer (Dk. 77 Enis Destan), Metehan Yılmaz, Kenan Fakılı (Dk. 46 Feyttullah Gürlük), Recep Aydın (Dk. 54 Sami Satılmış), Anıl Arıcıoğlu (Dk. 68 Yusuf Yalçın Arslan)

Ankara Keçiörengücü: Boran Güngör, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Hamza Gür (Dk. 73 Ercan Yazıcı), Olawoyin, Ackah, Camara (Dk. 52 İbrahim Mirza Aral), Jodinel (Dk. 35 Ali Yavuz Kol), Eze

Goller: Dk.27 Recep Aydın, Dk.71 Feyttullah Gürlük (Altınordu), Dk.48 Olawoyin, Dk.76 İbrahim Mirza Aral, Dk.77 Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 90 Hüsamettin Yener (Altınordu), Dk. 90 Fatih Selimhan Solmaz (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig 20. hafta kapanış maçında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altınordu'yu 3-2 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini aldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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