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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Spor

Stat: Yeni AdanaHakemler: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Özcan SultanoğluAdanaspor: Karacic, Donkor, Uğurcan Yazğılı, Evren Korkmaz, Fıratcan Üzüm, Celil Yüksel, Benasser, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 78 Ömer Çakı), Ozegovic (Dk. 90+4 Kingsley), Tetteh (Dk.

EVREN, ANKARA (AA) - Stat: Yeni Adana

Hakemler: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Özcan Sultanoğlu

Adanaspor: Karacic, Donkor, Uğurcan Yazğılı, Evren Korkmaz, Fıratcan Üzüm, Celil Yüksel, Benasser, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 78 Ömer Çakı), Ozegovic (Dk. 90+4 Kingsley), Tetteh (Dk. 87 Bruns)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo (Dk. 70 Okan Erdoğan), Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 70 Emir Kaan Gültekin), Muammer Sarıkaya (Dk. 84 Cajic), Eslem Öztürk (Dk. 84 Ferhat Yazgan), Ethemi (Dk. 78 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz

Gol: Dk. 61 Donkor (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 58 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor Haberleri

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