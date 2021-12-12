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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / İlyas Gün - Haberler | Spor

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Baran Eraslan, Kemal ElmasYılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Tomane, Savicevic (Dk. 76 Berk Taşkın), Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin (Dk.

SAMSUN (AA) - Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Baran Eraslan, Kemal Elmas

Yılport Samsunspor : Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Tomane, Savicevic (Dk. 76 Berk Taşkın), Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin (Dk. 81 Melih Okutan), Soner Gönül, Hasan Kılıç, Osman Çelik, Polat Yaldır (Dk. 57 Fofana)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdi Dikmen, Abdullah Durak, Owusu, Pinto, Gregory Ariyibi, İshak Çakmak (Dk. 75 Eren Derdiyok), Ghayas Zahid, Yusuf Abdioğlu, Cem Ekinci (Dk. 63 Nadir Çiftçi), Mehmet Murat Uçar

Goller: Dk. 72 Yasin Öztekin, Dk.90+6 Berk Taşkın (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Abdullah Durak, Dk. 44 Owusu, Dk. 84 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)

Spor Toto 1. Ligi'nin 16. haftasında Ylıport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi.

AA / İlyas Gün - Spor Haberleri

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