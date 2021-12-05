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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Abdullah Uğur SarıManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 90+1 Kubilay Aktaş), Landre, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Gakpa, Nizamettin Çalışkan (Dk. 74 Sousa), Hakan Barış, Diallo (Dk. 74 Veli Çetin), Kemal Rüzgar (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Abdullah Uğur Sarı

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 90+1 Kubilay Aktaş ), Landre, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Gakpa, Nizamettin Çalışkan (Dk. 74 Sousa), Hakan Barış, Diallo (Dk. 74 Veli Çetin), Kemal Rüzgar (Dk. 46 Okan Eken), Anıl Koç (Dk. 59 Tabekou)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Cisse, Coelho, Musa Nizam (Dk. 25 Alpay Çelebi), Atilla Turan, Mandjeck, Mehmet Taş (Dk. 60 Yiğitali Bayrak), Pereira (Dk. 38 Tisdell), Yılmaz Özeren, Benhur Keser, Diop (Dk. 60 Dilaver Güçlü)

Goller: Dk. 50 Okan Eken, Dk. 54 Gakpa (Manisa FK), Dk. 78 Tisdell (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK), Dk. 53 Tisdell (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Yiğitali Bayrak (Kocaeslispor)

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

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AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri

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