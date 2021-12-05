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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye BelediyesiHakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Anıl UstaBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz (Dk. 46 Serkan Göksu), Ercan Coşkun (Dk. 84 Faruk Can Genç), Glumac, Alim Öztürk, Yusuf Emre Gültekin, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Anıl Usta

Bereket Sigorta Ümraniyespor : Burak Öğür, Emre Nefiz (Dk. 46 Serkan Göksu), Ercan Coşkun (Dk. 84 Faruk Can Genç), Glumac, Alim Öztürk, Yusuf Emre Gültekin, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 60 Bammou), Camara, Onur Ayık (Dk. 84 Mrsic)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer (Dk. 53 Emin Bayram), Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Bregu, Roshi, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 85 Novak), Berk Yıldız (Dk. 68 Atamer Bilgin), Kasongo

Goller: Dk. 11 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+1 Bregu (Beypiliç Boluspor), Dk. 70 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Ali Keten, Dk. 90+3 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+3 Selmani, Dk. 90+7 Atamer Bilgin (Beypiliç Boluspor), Dk. 43 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 54 Alim Öztürk, Dk. 73 Camara, Dk. 90+6 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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