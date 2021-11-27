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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Cemal Alpayİstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Okan Erdoğan), Ali Yaşar, Melih Kabasakal (Dk. 89 Emir Kaan Gültekin), Topalli (Dk. 84 Berkay Görmez), Muammer Sarıkaya (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Cemal Alpay

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Okan Erdoğan), Ali Yaşar, Melih Kabasakal (Dk. 89 Emir Kaan Gültekin ), Topalli (Dk. 84 Berkay Görmez), Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Ferhat Yazgan), Eslem Öztürk, Ethemi (Dk. 89 Cajic), İbrahim Yılmaz

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre (Dk. 89 Onazi), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Özer Özdemir, Aissati, Muhammed Gönülaçar, İlhan Depe (Dk. 73 Asım Hamzaçebi), Gökhan Süzen (Dk. 73 Okan Derici), Mayi (Dk. 57 Mustafa Çeçenoğlu), Ömer Şişmanoğlu

Goller: Dk. 68 Melih Kabasakal (İstanbulspor), Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Osman Zeki Korkmaz (Teknik direktör) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Alperen Uysal, Dk. 45+4 Emrecan Uzunhan, Dk. 59 Oğuzhan Berber, Ferhat Yazgan (Maç bittikten sonra) (İstanbulspor), Dk. 41 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 64 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90 Onazi (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında yapılan İstanbulspor-Altaş Denizlispor maçı 1-1 sona erdi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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