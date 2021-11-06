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Futbol: Spor Toto 1.Lig

AA / İlyas Gün - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1.Lig

Stat: 19 MayısHakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Mehmet AkıncıkYılport Samsunspor : Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift (Dk. 79 Barış Başdaş), Tomane, Bah (Dk. 46 Savicevic), Alaaddin Okumuş (Dk. 46 Ali Ülgen), Yasin Öztekin (Dk. 57 Fofana), Diomande, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Melih Okutan (Dk.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Mehmet Akıncık

Yılport Samsunspor : Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift (Dk. 79 Barış Başdaş), Tomane, Bah (Dk. 46 Savicevic), Alaaddin Okumuş (Dk. 46 Ali Ülgen), Yasin Öztekin (Dk. 57 Fofana), Diomande, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Melih Okutan (Dk. 79 Cihan Kahraman), Osman Çelik

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Sertaç Çam (Dk. 75 Diallo), Ahmet Kesim, Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 75 Kubilay Aktaş), Orgill, Kouter (Dk. 75 Tabekou), Landre (Dk. 81 Gakpa), Mehmet Yılmaz, Erhan Kara (Dk. 79 Özgür Çek), Okan Eken

Gol: Dk. 65 Fofana (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 67 Orgill (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Dk. 35 Yasin Öztekin, Dk. 67 Hasan Kılıç, Dk. 68 Yunus Emre Çift, Dk. 90 Ali Ülgen (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Nizamettin Çalışkan, Dk. 56 Hakan Barış, Dk. 57 Mehmet Yılmaz (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

AA / İlyas Gün - Spor Haberleri
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