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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: VefaHakemler: Turgut Doman, Serdar Diyadin, Anıl UstaTuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Sedat Şahintürk (Dk. 90 Onat Kurt), Bardhi (Dk. 88 Diack), Tayfun Aydoğan, Selçuk Alibaz (Dk. 68 Ahmet Yazar), Safa Kınalı (Dk.

Stat: Vefa

Hakemler: Turgut Doman, Serdar Diyadin, Anıl Usta

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Sedat Şahintürk (Dk. 90 Onat Kurt), Bardhi (Dk. 88 Diack), Tayfun Aydoğan, Selçuk Alibaz (Dk. 68 Ahmet Yazar ), Safa Kınalı (Dk. 74 Anıl Başaran)

Altaş Denizlispor: Stachowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar (Dk. 90+1 Muğdat Çelik), İlhan Depe (Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu), Djedje (Dk. 72 Onazi), Aissati, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 61 Darri)

Goller: Dk. 85 Bardhi, Dk. 87 Anıl Başaran, Dk. 90+3 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

Sarı kart: Dk. 62 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor, Altaş Denizlispor'u 3-0 yendi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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